عاجل.. إصابة رئيس البرلمان الإيرانى بفيروس كورونا

وكانت السلطات الصحية فى إيران، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 6968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 346 حالة وفاة، ما يمثل أعلى حصيلة يومية لتفشى الوباء فى البلد الأكثر تضررًا بالجائحة فى الشرق الأوسط.
ووفقًا لمتحدثة الصحة الإيرانية، سيما لارى سادات، ارتفع بذلك إجمالى الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى إيران إلى 33299 حالة وفاة، بجانب 581 ألفًا و824 إصابة بالفيروس التاجى.
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