السلطات الأمريكية ترسل الحرس الوطنى إلى فيلادلفيا بسبب أعمال شغب

أرسلت السلطات الأمريكية، قوات من الحرس الوطنى للتعامل مع مظاهرات وأعمال شغب شهدتها مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، ما أسفر عن إصابة عشرات العناصر من الشرطة، بسبب مقتل رجل من أصول إفريقية على يد الشرطة.





ووفقًا لـ "سكاى نيوز" أصيب العشرات من رجال الشرطة الأمريكية، ليل الاثنين، خلال التظاهرات وأعمال العنف التى شهدها حى ويست فيلادلفيا. وأظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعى، أن شرطيين أطلقا رصاصهما على شاب يبلغ من العمر 27 عامًا يدعى والتر والاس جونيور، ظهر الإثنين، حيث كان يحمل سطينًا رفض تسليمه للشرطة. وذكر والد الضحية لصحيفة فيلادلفيا إنكوايرر، أن ابنه كان يعانى من مشاكل نفسية ويخضع للعلاج، كما تساءل: "لماذا لم يستخدموا الصاعق الكهربائى؟"، موضحًا أن "والدته كانت تحاول تهدئة الوضع".

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