يصل وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر إلى إسرائيل غدا الخميس ويلتقي نظيره الإسرائيلي بيني جانتس.
وسيكون هذا ثالث اجتماع لهما خلال شهر تقريبا، من المتوقع أن يناقش جانتس وأسبر حزمة التعويضات التي ستحصل عليها إسرائيل مقابل بيع طائرات إف -35 للإمارات العربية المتحدة.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أشار يوم السبت الماضي إلى بيع الطائرات وأوضح أنه "لا أساس لأي تصريح بوجود مفاوضات سرية أو أننا أخفيناها".
وأضاف نتنياهو ، في تصريح لوسائل الإعلام، أن "غانتس وأنا أرسلنا وفدًا إلى واشنطن، وناقشنا مع البنتاجون ضمان التفوق الإسرائيلي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع الأمريكي يلتقي جانتس في إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.