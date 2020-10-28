وزير الدفاع الأمريكي يلتقي جانتس في إسرائيل

يصل وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر إلى إسرائيل غدا الخميس ويلتقي نظيره الإسرائيلي بيني جانتس.

وسيكون هذا ثالث اجتماع لهما خلال شهر تقريبا، من المتوقع أن يناقش جانتس وأسبر حزمة التعويضات التي ستحصل عليها إسرائيل مقابل بيع طائرات إف -35 للإمارات العربية المتحدة.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أشار يوم السبت الماضي إلى بيع الطائرات وأوضح أنه "لا أساس لأي تصريح بوجود مفاوضات سرية أو أننا أخفيناها".

وأضاف نتنياهو ، في تصريح لوسائل الإعلام، أن "غانتس وأنا أرسلنا وفدًا إلى واشنطن، وناقشنا مع البنتاجون ضمان التفوق الإسرائيلي".