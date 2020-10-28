بعد إصابة عمال في مصنع.. مدينة صينية تجري 4.7 مليون فحص لـ كورونا في 4 أيام

أجرت مدينة كاشجار الصينية 4.7 مليون فحص للكشف عن فيروس كورونا في أربعة أيام، وذلك بعد أن أصيب عمال في مصنع بالفيروس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.
وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن مدينة كاشجار في منطقة شينجيانج بأقصى غرب البلاد، أجرت الاختبارات لسكانها بالكامل بحلول أمس الثلاثاء، بعد ظهور عدة إصابات بالفيروس الأسبوع الماضي.
وأصيب إجمالي 183 شخصا في مقاطعة شوفو، وهي جزء من كاشجار، بالفيروس ، بينما جاءت باقي نتائج الاختبارات سلبية.
ومن بين الذين ثبتت إصابتهم ، كان 161 مريضا بدون أعراض، و 22 ظهرت عليهم الأعراض.
وكانت الصين سجلت 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، بينها 22 إصابة في كاشجار و20 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.
وفي سياق أخر، اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، الصين بمحاولة سرقة أبحاث لقاح فيروس كورونا من الغرب، واصفا إياها بأنها منافس خبيث يسعى إلى احتكار كل صناعة مهمة في القرن الحادي والعشرين.
وأبلغ أوبراين كبار المسئولين العسكريين والاستخباراتيين البريطانيين والأمريكيين أن الصين كانت قوة غاشمة تقوم بقمع شعبها وتسعى لإخضاع الجيران والقوى الغربية.
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