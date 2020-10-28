إسرائيل تسجل 844 إصابة و31 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 844 إصابة و31 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية؛ بينما تم الإبلاغ عن 453 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة، في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم، أن حصيلة الوفيات بلغت 2483 حالة خلال الساعات السابقة بينما هناك 196 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة في إسرائيل 311 ألاف و796 حالة.