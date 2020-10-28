الإمارات: الاتفاق مع إسرائيل يمهد لكسر الجمود في عملية السلام بالشرق الأوسط

أكدت الإمارات، أهمية اغتنام الفرصة التي أتاحها اتفاق السلام التاريخي مع إسرائيل لكسر الجمود في عملية السلام واستئناف المحادثات المباشرة بين الطرفين.

جاء ذلك خلال بيانها الخطي للمناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مسألة فلسطين"، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت الإمارات إنها كانت وستظل ملتزمة دائما بحل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية.

وأعربت عن إيمانها بأهمية خفض التصعيد وفتح قنوات التواصل وتعزيز الدبلوماسية كركائز أساسية لمعالجة أي توترات حالية وسابقة، ولتجنب انبثاق أي تحديات جديدة في المنطقة.

وأشار إلى أنه بالرغم من الصراعات الحالية التي تعصف بالمنطقة بدءا من اليمن ووصولا إلى سوريا، يبقى الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في صلب النزاعات.

وأكدت أن بسبب ذلك وقعّت الإمارات على اتفاق السلام مع إسرائيل في منتصف سبتمبر الماضي، تحت رعاية الولايات المتحدة، حيث يستجيب هذا القرار التاريخي للنداءات المتكررة من المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من الدول الأعضاء المشاركة في مناقشة اليوم، للحفاظ على حل الدولتين من خلال وقف الضم.

وأوضحت في بيانها أن هذه المعاهدة، إلى جانب إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البنّاءة التي أبرمتها كل من مملكة البحرين وإسرائيل، تتيح فرصة للمنطقة للتحرك في اتجاه الاستقرار والازدهار، حيث يعمل مجلس الأمن على تحقيق السلام والأمن الدوليين.

وأكدت التزامها بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني، حيث قدمت أكثر من 837 مليون دولار أمريكي كمساعدات للشعب الفلسطيني والأونروا خلال الفترة من 2013 حتى 2020.