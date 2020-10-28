أنقرة: إخلاء عشرات المنازل جراء حريق ضخم جنوبي البلاد

أعلنت السلطات التركية، اليوم /الأربعاء/ إخلاء عشرات المنازل بسبب اندلاع حريق ضخم في غابة الصنوبر الأحمر بريف منطقة أنامور في مرسين جنوبي تركيا لأسباب غير معروفة.

وذكرت السلطات المحلية، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، أنها قامت بإرسال طائرتين هليكوبتر وفرق مديرية إدارة الغابات من مناطق أنامور وبوزيزي وجولنار وفرق إطفاء بلدية العاصمة أنقرة إلى المنطقة.

وأضافت أنه مع تزايد الخطر من انتشار الحريق، تم إجلاء 50 أسرة في الحي كإجراء احترازي، كما تم إغلاق طريق مرسين-أنطاليا السريع أمام حركة المرور.

من جهة أخرى، تمت السيطرة على حريق ثان اندلع في منطقة الغابات في مدينة الإسكندرونة في ولاية هاطاي جنوبي البلاد لسبب غير معروف.

وقامت فرق الدفاع المدني بإخماد النيران مستخدمة 5 سيارات لإطفاء الحرائق.