فرنسا وكابوس كورونا.. زيادة كبيرة في الإصابات.. وإغلاق جديد على الأبواب

من المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إغلاقًا جديدًا على مستوى البلاد، اليوم الأربعاء، وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وارتفاع موجة الاحتجاجات المناهضة للإغلاق التي تجتاح أوروبا.

وقالت قناة "بي.إف.إم" الفرنسية، إن الحكومة تعتزم فرض إغلاق وطني لمدة شهر لمكافحة الموجة الثانية من فيروس كورونا، والذي قد يبدأ سريانه اعتبارًا من منتصف ليل الخميس.

ومن المقرر أن يلقي ماكرون خطابًا تليفزيونيا، اليوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يشهد فرض إغلاق وطني أو تمديد مجموعة من الإجراءات المحلية وحظر التجول.

لكن لم يعلق مكتب ماكرون على ما إذا كان سيعلن مثل هذا الإجراء في ذلك الوقت أم لا.

وحسب القناة الفرنسية، سيكون الإغلاق الوطني قيد الدراسة أكثر مرونة من القيود الصارمة التي فرضت على التنقلات في البلاد في مارس الماضي.

ولفتت القناة الفرنسية إلى أن المدارس يمكن أن تظل مفتوحة حتى مع اشتداد القيود المفروضة على حركة الناس.

وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانين قال للمواطنين في تصريحات صحفية: "توقعوا إجراءات صعبة"، وذلك قبل خطاب ماكرون اليوم.

فيما قالت مصادر مطلعة في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الخيارات التي يتم تصورها لبعض المناطق تشمل تقييد حركة الناس في عطلات نهاية الأسبوع، وإغلاق المتاجر غير الضرورية، وبدء إجراءات حظر التجول.

وكانت السلطات الفرنسية، أمس الثلاثاء، أعلنت تسجيل أعلى حصيلة يومية في وفيات كورونا منذ أبريل الماضي، فرصدت 523 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما سجلت خلال نفس التوقيت، 33417 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 26711 أمس الاثنين، و52010، يوم الأحد.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى مليون و138507 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 34716 حالة.