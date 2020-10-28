رئيس المجلس الأوروبى: وضع تفشى كورونا خطير ومقلق





قال رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشيل، إن وضع تفشى فيروس كورونا فى القارة الأوروبية "خطير ومقلق"، ونحتاج لكفاءة أكبر فى التصدى لتفشى الفيروس وإلا سنشهد إغلاقات منهجية فى الشهور المقبلة.

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