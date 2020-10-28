وزير الخارجية البريطانى: متضامنون مع فرنسا بعد جريمة قتل المعلم المروعة

وقال راب، وفقا لقناة "سكاى نيوز"، إنه يجب عدم السماح للإرهابيين بالتفريق بيننا، داعيا الناتو والمجتمع الدولى للتكاتف ودعم التسامح وحرية التعبير.

وكان شاب من أصل شيشانى يبلغ من العمر 18 عاما قد ذبح المعلم صامويل باتى، يوم 16 أكتوبر الجارى، أمام مدرسته الواقعة فى ضاحية بباريس، بينما قتلت الشرطة المهاجم بالرصاص.

ويقول المحققون إن القاتل كان يسعى للانتقام بعد استخدام الضحية رسوما كاريكاتيرية للنبى محمد فى حصة دراسية عن حرية التعبير.