لـ اليوم الثاني على التوالي.. روسيا تسجل قفزة قياسية في عدد وفيات كورونا اليومية

سجلت روسيا، اليوم الأربعاء، قفزة قياسية في عدد الوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، سجلت السلطات الصحية الروسية تراجعا طفيفا في عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا حيث رصدت 16202 حالة جديدة مقارنة بـ 16550إصابة في اليوم السابق.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة زيادة بواقع 1% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح 1563976 إصابة مؤكدة.

وأشارت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار كورونا في روسيا إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 26935 حالة بعد تسجيل 346 وفاة جديدةن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتماثل 12361 مريضا للشفاء من الفيروس خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا 1171301 شخص.

وأصدرت هيئة حماية المستهلك الروسية، أمس الثلاثاء، قرارا بإغلاق المطاعم والملاهي في أوقات الليل وتشديد قواعد ارتداء الكمامات الواقية بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبموجب قرار جديد يبدأ سريانه غدا 28 أكتوبر، ألزمت الهيئة المواطنين بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات الحاشدة، وهي تلك التي يمكن أن يتجمع فيها أكثر من 50 شخصا في وقت واحد، وكذلك في وسائل المواصلات وأماكن ركن السيارات والمصاعد.

كما نص القرار على تشديد إجراءات التعقيم في وسائل المواصلات والمتاجر وسيارات التاكسي والمطاعم والمسارح وحظر أيضا إجراء الفعاليات الترفيهية وعمل المطاعم والمقاهي والحانات بين الساعة الحادية عشرة ليلا والسادسة صباحا.