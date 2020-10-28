انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

انطلقت الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، داخل مقر الأمم المتحدة في الناقورة جنوبي لبنان، في حضور الوسيط الأمريكي جون دروشر.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، وصل الوفد اللبناني إلى الناقورة على متن طوافة حطت في مطار مقر اليونيفيل إلى جانب الهنغار الذي تقام فيه الاجتماعات.

وتهدف هذه اللقاءات إلى النظر في احتمالية التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، بشكل سيسمح بتطوير الموارد الطبيعية في المنطقة.

وكانت الجولة الأولى للمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل اقتصرت على الشكليات والإجراءات اللوجستية اللازمة لإجراء المفاوضات، تستأنف المفاوضات اليوم بعد تأجيل دام 72 ساعة.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أنه من المرتقب عقد لقاء آخر يوم الخميس المقبل.

وقبل قليل، وصل وفد روسي رفيع إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، على متن طائرة عسكرية روسية، ضم عددا من الدبلوماسيين والعسكريين برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية والمبعوث الروسي الخاص ألكسندر لافروتوف، في زيارة رسمية إلى لبنان تستمر يوما واحدا يجري الوفد خلالها محادثات مع المسؤولين اللبنانيين تتعلق بالبحث في عقد مؤتمر دولي حول إعادة النازحين السوريين الى بلدهم والعلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا.