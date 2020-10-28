تحذير خطير من المجلس الأوروبي حول وضع تفشي كورونا في القارة

حذر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، من وضع تفشي كورونا في القارة الأوروبية؛ مؤكدا أن أصبح "خطير ومقلق".

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، قال ميشيل في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية اليومية نُشرت اليوم الأربعاء: "نحتاج لكفاءة أكبر في اعتراض (الفيروس) قبل أن ينقل المواطنون العدوى لبعضهم بعضا. نحتاج تخطيطا قويا، وإلا فسنشهد إغلاقات منهجية في الشهور المقبلة".

وردا على سؤال عما إذا كانت أوروبا تخشى موجة من الاضطرابات الاجتماعية، قال ميشيل إن التنسيق مطلوب أيضا للحد من "التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية السلبية".

وتابع قائلا إن المنطقة ستحتاج لأن تكون مستعدة عندما تصبح اللقاحات متاحة. وأضاف أنه "لن يكون من السهل إدارة تلك المرحلة".

وكشفت منظمة الصحة العالمية، امس الثلاثاءن عن وجود زيادة كبيرة ومقلقة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في جميع أنحاء القارة الأوروبية، مؤكدة أن وفيات الوباء اليومية بها ارتفعت بنحو 40٪ مقارنة بالأسبوع الماضي.

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، الدكتورة مارجريت هاريس، إن الإصابات اليومية ارتفعت بنسبة الثلث مقارنة بالأسبوع الماضي، بينما زادت الوفيات اليومية بما يقارب 40٪".

وأوضحت هاريس أن فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا وروسيا تمثل غالبية الدول التي زادت بمقدار الثلث.

وأعربت عن قلقها بعد أن بدأت وحدات العناية المركزة في المستشفيات تمتلئ بأشخاص يعانون من أعراض شديدة، مؤكدة أن فعالية القيود الجديدة المفروضة في عدد من الدول الأوروبية لا يمكن الحديث عنها إلا في غضون أسبوعين.