الطقس السيئ.. شاهد.. عاصفة سرعتها 125 كم / الساعة وفيضان مفاجئ يضربان أستراليا

تتجه عاصفة مدمرة تبلغ سرعتها 125 كم في الساعة نحو الساحل الشرقي لأستراليا شمال بريسبان وكالوندرا وماروشيدور على ساحل صن شاين كوست، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من ولاية صن شاين.

وتم إصدار تحذيرات من حدوث عواصف رعدية شديدة في أجزاء كبيرة من الساحل الشرقي لأستراليا، مع رياح مدمرة بسرعة 90 كيلومترًا في الساعة، وفيضانات مفاجئة، ومن المتوقع أن يسبب تساقط البرد العملاقة فوضى بعد ظهر اليوم، الأربعاء، وتستعد سيدني لمزيد من الطقس السيئ.

وتعرضت ولايتا "نيو ساوث" و"يلز وكوينزلاند" للعاصفة القوية منذ ليلة الأحد، ويحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن الطوفان القادم سيكون مدمرًا بنفس القدر.

في الأيام القليلة الماضية، استجابت SES لمئات الدعوات للمساعدة في عمليات الإنقاذ من الفيضانات وانقلاب الأشجار كما تركت عشرات الآلاف من المنازل بدون كهرباء.

وتعرضت منطقة الأعمال المركزية في سيدني يوم الاثنين، لعواصف رعدية شديدة ومن المرجح أن تنتج العواصف الرعدية اليوم أحجار برد كبيرة، مما يؤدي إلى هبوب الرياح والأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة.

وتشمل المواقع التي يحتمل أن تكون الأكثر تضررًا في "نيو ساوث" و"يلز ليسمور" و"جرافتون" و"كوفس هاربور" و"أرميدال" و"أورانج" و"موري" و"دوبو".

وتحذر خدمة الطوارئ الحكومية السكان في المناطق المتضررة من نقل سياراتهم تحت الغطاء وبعيدًا عن الأشجار، وتأمين الأشياء الموجودة في الساحات وعلى الشرفات والابتعاد عن خطوط الكهرباء المتساقطة ثمانية أمتار على الأقل.