346 حالة.. روسيا تسجل رقما قياسيا فى عدد وفيات كورونا

كمت سجلت روسيا رقما قياسيا بعدد الوفيات اليومية عند 346 حالة، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 26 ألفًا و935 شخصًا.
يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن - فى وقت سابق - أن مركز "فيكتور" الروسى سجل اللقاح الروسى الثانى، مشيرا إلى أن لقاحا ثالثا فى طريقه إلى التسجيل أيضا.
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