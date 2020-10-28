رئيس جنوب إفريقيا يخضع للحجر الصحى بسبب كورونا

وقال بيان من مكتب رامابوسا "بدأ الرئيس فترة الحجر الصحى بعد ثبوت إصابة ضيف فى مأدبة عشاء حضرها يوم السبت 24 أكتوبر 2020 بكوفيد-19". وأضاف البيان "الرئيس لا يعانى من أى أعراض حاليا، وتماشيا مع النصائح الصحية لكوفيد-19 سيخضع للفحوص فى حالة ظهور الأعراض". جدير بالذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى جنوب إفريقيا قد تجاوز 700 ألف، وقاربت الوفيات نحو 20 ألف وفاة، لكن الحالات الجديدة بلغت ذروتها فى أواخر يوليو قبل أن تنخفض بشدة.

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