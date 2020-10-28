لأول مرة منذ بداية الجائحة.. ألمانيا تسجل أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا

سجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، نحو 15000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك لأول مرة منذ تفشي الجائحة في البلاد.

أعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 39 أسبوعا.

وأعلن معهد روبرت كوخ الفيدرالي للأمراض المعدية اليوم، الأربعاء، عن رصد 14964 إصابة جديدة بالفيروس، خلال آخر 24 ساعة، مقابل 11409 إصابات في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة 464239 حالة.

ارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في ألمانيا خلال اليوم الأخير بواقع 85 حالة وفاة جديدة، مقابل 42 وفاة في اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 10098 حالة.

ومن المقرر أن تعقد المستشارة أنغيلا ميركل اليوم اجتماعا افتراضيا مع رؤساء الولايات الألمانية لبحث الإجراءات الممكن اتخاذها بغية الحد من انتشار العدوى.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، الاثنين، بأن المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، تخطط لفرض إغلاق جزئي في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة، إن الإغلاق سيشمل الحانات والمطاعم، حيث تعتقد الحكومة الألمانية أن هذا الإغلاق من شأنه أن يساهم في إبطاء الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن قرار الإغلاق لن يشمل المحلات التجارية، حيث يمكن لباقي المحلات أن تظل مفتوحة طالما تتبع القيود التي ستفرضها الحكومة بموجب "خطة ميركل" التي سيتم مناقشتها مع رؤساء الولايات الألمانية الـ 16 يوم الأربعاء المقبل.