خالط مصابا بـ كورونا.. رئيس جنوب أفريقيا يخضع لـ الحجر الصحي

أخضع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، نفسه لعزل ذاتي بعد مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا.

وقالت رئاسة جنوب أفريقيا، في بيان لها، إن "رامافوزا بدأ فترة الحجر الصحي الذاتي بعد النتيجة الإيجابية لفحوص كشف الإصابة بكورونا التي أجريت لضيف في مأدبة عشاء في أحد فنادق هوهانسبرج حضرها الرئيس إلى جانب 35 ضيفا في 24 أكتوبر الجاري"

وأوضحت الرئاسة في بيانها أن الرئيس سيؤدي مهامه عن بعد وسيراعي الإرشادات التي تنطبق على الحجر الصحي الذاتي.

وأضاف البيان أن رامافوزا لم تظهر عليه أي أعراض وسيتم فحصه إذا ظهرت أي أعراض، وفقا للنصائح الصحية.

وجدير بالذكر أن جنوب إفريقيا سجلت حتى الآن 717 ألفا و851 إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 19 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.