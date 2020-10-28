نشرت مجلة فرنسية كاريكاتير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يرفع حجاب أمراة لينظر إلى جسدها العاري في ظل تفاقم الأزمة بين باريس وأنقرة.
وأدانت تركيا اليوم الرسم الكاريكاتوري التي نشرته صحيفة "شارلي إبدو" والذي يظهر أردوغان وهو يرفع حجاب امرأة لينظر إلى جسدها العاري.
وقال فخر الدين ألتون ، كبير مساعدي أردوغان، إن "الرسوم الكاريكاتورية كانت أكثر الجهود إثارة للاشمئزاز وتساعد على نشر العنصريه الثقافية والكراهية" .
ويظهر أردوغان في الكاريكاتير بقميص وسروال داخلي وينظر الى جسد المراة العاري.
وفي سياق متصل طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، تركيا، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، وذلك بعدما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمقاطعة بضائع فرنسا، مشيرا إلى أن لرئيسها إيمانويل ماكرون أجندة "معادية للإسلام".
وقال دارمانان لإذاعة "إنتر فرانس": "من الطبيعي أن يشعر كل واحد منا بالصدمة حين تتدخل قوى أجنبية فيما يجري بفرنسا"، مضيفا أنه يشير إلى تركيا وإلى باكستان، حيث وافق البرلمان على قرار يحث الحكومة على استدعاء مبعوثها من باريس.
وأضاف دارمانان: "يجب ألا تتدخل تركيا في الشؤون الداخلية لفرنسا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أردوغان يرفع حجاب امرأة لينظر إلى جسدها.. فرنسا تشعل غضب الرئيس التركي بكاريكاتير جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.