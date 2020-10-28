أردوغان يرفع حجاب امرأة لينظر إلى جسدها.. فرنسا تشعل غضب الرئيس التركي بكاريكاتير جديد

نشرت مجلة فرنسية كاريكاتير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يرفع حجاب أمراة لينظر إلى جسدها العاري في ظل تفاقم الأزمة بين باريس وأنقرة.

وأدانت تركيا اليوم الرسم الكاريكاتوري التي نشرته صحيفة "شارلي إبدو" والذي يظهر أردوغان وهو يرفع حجاب امرأة لينظر إلى جسدها العاري.

وقال فخر الدين ألتون ، كبير مساعدي أردوغان، إن "الرسوم الكاريكاتورية كانت أكثر الجهود إثارة للاشمئزاز وتساعد على نشر العنصريه الثقافية والكراهية" .

ويظهر أردوغان في الكاريكاتير بقميص وسروال داخلي وينظر الى جسد المراة العاري.

وفي سياق متصل طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، تركيا، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، وذلك بعدما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمقاطعة بضائع فرنسا، مشيرا إلى أن لرئيسها إيمانويل ماكرون أجندة "معادية للإسلام".

وقال دارمانان لإذاعة "إنتر فرانس": "من الطبيعي أن يشعر كل واحد منا بالصدمة حين تتدخل قوى أجنبية فيما يجري بفرنسا"، مضيفا أنه يشير إلى تركيا وإلى باكستان، حيث وافق البرلمان على قرار يحث الحكومة على استدعاء مبعوثها من باريس.

وأضاف دارمانان: "يجب ألا تتدخل تركيا في الشؤون الداخلية لفرنسا".