مجلس السلم والأمن الإفريقى يدين عمليات نقل الإرهابيين الأجانب للقارة

أصدر مجلس السلم والأمن الإفريقى، قراراً بالإجماع يدين عمليات نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى إفريقيا، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الدول الداعمة للإرهاب والمتورطة فى نقل المقاتلين الإرهابيين بدوافع أيديولوجية ومادية.





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