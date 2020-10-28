صحيفة إسبانية: أردوغان يستغل الدين لاستفزاز أوروبا

قالت صحيفة "20 مينوتوس"، إن الكاريكاتير يعكس حياة أردوغان الشخصية المليئة بالأخطاء والأفعال المشينة فى الوقت الذى يستغل فيه الدين والإسلام للهجوم على أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن النص المصاحب للكاريكاتير الساخر من أردوغان هو "فى السر..هذا ممتع"، حيث يظهر أردوغان فى الرسوم الكاريكاتيرية بشكل غير لائق، ويأتى هذا الرسم فى أعقاب انتقادات الرئيس التركى فى سبتمبر لإعادة نشر المجلة للرسوم الكاريكاتيرية للنبى محمد، فى استغلال واضح منه للأزمة التى ظهرت فى محاولة للهجوم على أوروبا وفرنسا بشكل خاص.

ورأت الصحيفة، أنه فى الوقت الذى ينتقد أردوغان القادة الأوروبيين، ويستغل الدين الإسلامى لاستفزاز أوروبا، يعيش الديكتاتور العثمانى حياة سرية، كشفت عنها المجلة الفرنسية بشكل رسم كاريكاتيرى.