السودان: 90% من الشعب يدعمون التطبيع مع إسرائيل

أعلن محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن 90% من الشعب السوداني يؤيدون إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.

وقال دقلو، في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط"، وتابعه موقع تليفزيون i24NEWS، أن الموقف التاريخي لبلاده من القضية الفلسطينية لا يتعارض مع تأسيس علاقات تطبيع مع إسرائيل، واصفًا سلاح المقاطعة الذي كانت تستخدمه الدول العربية على مدار عقود، بأنه بلا قيمة، ولم يستفد منه أحد.

وأضاف أن "اللاءات الثلاث" التي أطلقها مؤتمر القمة العربي في الخرطوم عام 1967 وهي: لا سلام، لا مفاوضات، لا اعتراف بإسرائيل، لم تفد السودان بشيء، لذلك يعمل السودان للتصالح مع كل العالم، وإسرائيل جزء منه.

وأوضح: "عانينا من العزلة الدولية لأكثر من 27 عامًا، بسبب إدراجنا في قائمة الإرهاب الأمريكية، لذلك نسعى للتصالح مع العالم".

وأشار إلى أن بلاده لم تتعرض لأي ابتزاز من الولايات المتحدة بشأن التطبيع مع إسرائيل، مؤكدًا أن هذا كان خيار السودانيين الحر، على حد زعمه.

وعبّر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان عن رفضهم القاطع للتطبيع مع إسرائيل، واعتبروه خيانة للقضية الفلسطينية.