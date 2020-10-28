أخبار اليمن : قوى العدوان تكثف خروقاتها لاتفاق استوكهولم

قوى العدوان تكثف خروقاتها لاتفاق استوكهولم
استمر تصعيد قوى العدوان لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأصيب مواطنان بنيران سعودية في صعدة وشن الطيران 22 غارة على ثلاث محافظات.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 292 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح والمنظر، وتحليق 12 طائرة تجسسية في الجبلية والتحيتا و62 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و215 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وأفاد بأن قوى العدوان اقتلعت أشجار النخيل بالجرافات وأحرقت مزارع المواطنين في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.
وأكد المصدر إصابة مواطنين اثنين بنيران الجيش السعودي في إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح محافظة صعدة.
وأشار إلى أن طيران العدوان شن غارة ل على منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة، وسبع غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.
وفي محافظة مأرب ذكر المصدر أن طيران العدوان شن 11 غارة على مديرية مدغل وثلاث غارات على مديرية صرواح.
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