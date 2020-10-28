فيديو.. هبوط مثير للإعجاب لطائرة رغم تعطل عجلاتها الأمامية

نفذت طائرة عسكرية أميركية هبوطا طارئا مثيرا للإعجاب، الأسبوع الماضي، في أحد مطارات أفغانستان.
وقال موقع "بابلير ميكانيكس" إن الحادث وقع يوم 18 أكتوبر في مطار قندهار بجنوب أفغانستان، وكانت بطلته طائرة النقل الثقيل "سي 17".
وعادة ما يهبط هذا النوع من الطائرات على عجلتين تمتد من المقدمة وست عجلات على الجانبين الأيسر والأيمن ليكتمل التوازن.
لكن ما حصل ما هذه الطائرة أن العجلتين الأماميتين علقتا في الداخل، مما أجبر الطيار على الهبوط بشكل طارئ.
وأظهر الفيديو المسافة الطويلة التي استغرقتها الطائرة للتوقف بشكل كامل وآمن، كما رصد الأضرار التي تعرضت لها في المقدمة.
واكتفت القوات الأميركية في أفغانستان خلال تعليقها عن الحادث بالقول إنه وقع في 18 أكتوبر وإنه لم يسفر عن إصابات.
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