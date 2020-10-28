مصرع 3 أشخاص بحادث انفجار ناقلة النفط الروسية

وقالت مسؤولة فى لجنة التحقيقات الروسية، إنه تم العثور على جثث 3 أشخاص لقوا حتفهم جراء حادث الانفجار، مشيرة الى ان التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحادث.

وكان على متن الناقلة المتجهة إلى ميناء روستوف على الدون بجنوب روسيا 13 شخصا تم إنقاذ 10 منهم، بينما كان الثلاثة الآخرون في عداد المفقودين.