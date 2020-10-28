رئيسة حزب الخير التركى تعلن ترشحها فى انتخابات الرئاسة

من جانبه، أوضح نائب رئيس حزب الخير يافوز أغيرالى أوغلو، أن الحزب قرر خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها فى عام 2023، بمرشحته ميرال أكشنار، المعروفة بلقب "المرأة الحديدية"، فى مواجهة الرئيس الحالى رجب طيب أردوغان.

وأضاف أغيرالى أوغلو: "يجب أن نتحدث عن المبادئ وليس التصورات.. المرشح الرئاسى للحزب هو ميرال أكشينار، ما لم يعلن خلاف ذلك.. يجب أن تدار تركيا بنظام برلمانى وبالاستشارة.. كما يجب الاتفاق على المبادئ أولاً.. دعونا ننشئ مثل هذا النظام بحيث لا تنتهك الممارسات التعسفية الحقوق والقوانين الشخصية".