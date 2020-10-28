مهاجما روسيا.. أردوغان يهدد بعملية عسكرية جديدة في سوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن أنقرة تحتفظ بالحق في إخراج "الإرهابيين" من الخطوط التي حددتها في سوريا، مهددا بالتصرف إذا لم يتم الوفاء بالوعود الخاصة بانسحابهم من هناك.

ووفقا لشبكة "تي ار تي" التركية، وأوضح أردوغان، خلال كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، الأربعاء، قائلا: "إذا لم يجرِ الوفاء بوعود إخراج الإرهابيين من الخطوط التي حددناها في سوريا، فلدينا الحق في إخراجهم متى أردنا".

ووجه الرئيس التركي انتقادات إلى روسيا بشأن الملف السوري، مشيرا إلى استهداف مركز تأهيل تابع لـ"الجيش الوطني السوري" المعارض المدعوم من أنقرة في إدلب.

وووصف اردوغان استهداف روسيا مركزًا لتأهيل الجيش الوطني السوري في إدلب مؤشر على عدم دعمها للسلام الدائم والاستقرار بالمنطقة. وحذر الرئيس التركي من تدخل أطراف أخرى في سوريا، قائلا: "ينبغي على الذين يلتفون للسيطرة على أراضي سوريا والذين يتخلفون عن مكافحة "داعش" أن يتخلوا عن هذه المسرحية".

وقبل يومين، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء قصف جوي روسي على معسكر شمال غربي إدلب.

وأضاف المرصد أنه تمكن من رصد خسائر بشرية فادحة جراء القصف الجوي الروسي على منطقة جبل الدويلة التابعة لحارم شمال غربي إدلب، والتي استهدفت معسكرًا للفصائل الإسلامية هناك، حيث قتل 21 مقاتل من تلك الفصائل كحصيلة أولية، بينما أصيب أكثر من 40 آخرين في الاستهداف الجوي الروسي.

وردا على ذلك، استهدفت الفصائل المسلحة التابعة لتركيا بمئات القذائف الصاروخية والمدفعية مناطق عديدة في منطقة "بوتين – أردوغان".