بإجمالي يتجاوز 129 ألفا.. الإمارات تسجل 1400 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، رصدت السلطات الصحية، 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد إجراء 104673 فحصا جديدا.

وأوضحت وزارة الصحة أن الإصابات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المسجلة 129024 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين بالمرض، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 485 حالة.

وتعافى 2189 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يصبح إجمالي حالات الشفاء 124647حالة.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أعلنت الأسبوع الماضي، السماح باستئناف إقامة حفلات الأفراح في القاعات والمنشآت الفندقية، وكذلك في المنازل والقاعات المؤقتة والخيام في المناطق السكنية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وفي سياق آخر، أعلنت "الإمارات للشحن الجوي"، عن تكثيف استعداداتها للتعامل مع التعقيدات اللوجستية لتوزيع لقاح "كوفيد-19" الذي ينتظره العالم، وذلك بإنشاء أول مركز شحن جوي في العالم مخصص للقاح في دبي.