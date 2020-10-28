لأول مرة منذ تفشي الوباء.. إيران تسجل قفزة قياسية في وفيات كورونا اليومية

سجلت إيران اليوم، الأربعاء، قفزة قياسية في عدد الوفيات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث سجلت أكثر من 400 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة فقط.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، اليوم الأربعاء، تسجيل 6824 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة مقارنة بـ 6968 حالة في اليوم السابق.

وبذلك، ارتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 588 ألفا و648 حالة لغاية الآن بينهم 5012 في وضع حرج.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري، أمس الثلاثاء، وفاة 415 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين إلى 33 ألفا و714 شخصا، في وقت صنفت فيه 31 محافظة بالبلاد باللون الأحمر الذي يعني الحذر الشديد.

وأضافت سادات لاري، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 467 ألفا و917 شخصا حتى اليوم.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن 4 ملايين و821 ألفا و681 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتى الآن.

وقررت السلطات الإيرانية إغلاق المزارات الدينية في طهران وقم ومشهد اعتبارا من الاثنين ولمدة شهر كامل للحد من تفشي فيروس كورونا.