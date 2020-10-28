إسرائيل تسجل 20 حالة وفاة و884 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 20 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 2483 حالة، وتسجيل 844 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية،

ووفقًا لبيان الوزارة، بلغ إجمالي إصابات كورونا النشطة في البلاد 12768 إصابة، علما بأن مجمل الإصابات بلغ قبل أسابيع 68 ألفًا، حيث لوحظ الانخفاض بحوالي 80% بالإصابات النشطة، بينما مجمل الإصابات التي شخصت منذ الإعلان عن تفشي الفيروس بالبلاد في مارس الماضي 312024 إصابة.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد 812 مصابًا، منهم 453 مصابًا بحالة خطيرة في مؤشر لتراجع الإصابات الخطيرة، بينما 196 مصابًا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.