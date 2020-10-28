إصابة 2 من مساعدي مدير مكتب الرئيس الأوكراني بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأوكراني يوليا ميندال تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين بمكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأوضحت المتحدثة - حسبما نقلت وكالة أنباء (أوكرانيا برس) - إصابة اثنين من مساعدي أندري يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني وهما في عزلة ذاتية الآن، بينما أكدت أن الرئيس ومدير مكتبه لم يتعرضا للإصابة.
يذكر أن الرئيس الأوكراني طلب في وقت سابق إجراء إحصاءات حقيقية عن فيروس كورونا، وطالب وزارة الصحة بإحصاءات موثوقة عن أعداد المرضى والمتعافين، إلا أنه تبين أن وزارة الصحة لا تعرف العدد الدقيق لمن تغلبوا على المرض.
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