التحالف العربي: تدمير طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير عدد من الطائرات المسيرة مفخخة أطلقتها ميليشات الحوثي نحو السعودية. وأضاف التحالف ـ حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم "الأربعاء": "أنه سيحاسب العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين"، مؤكدًا دعم الشرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.

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