أذربيجان: مقتل 14 مدنيا بصاروخ أطلقته أرمينيا

وكان رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أكد فى وقت سابق، أن الشعب الأرمينى مستعد لقبول حلول وسط لتسوية النزاع فى قره باغ، مشددًا فى الوقت ذاته على أنه لن يقبل الاستسلام، وأنه سيوجه ضربة مضادة للقوات الأذربيجانية فى قره باغ فى حال استمرار القتال، لافتا إلى أن لدى جمهورية قره باغ كميات كافية من الأسلحة من أجل المقاومة وأن شعب أرتساخ قره باغ وجميع الأرمن سيقاتلون وستكون الضربة المضادة الموجهة إلى العدو فى الوقت المناسب ومدمرة بالنسبة له.

وأشار باشينيان، إلى أن أرمينيا قبلت بـ 3 اتفاقات للهدنة، قائلاً: أريد أن ندرك جميعًا إدراكا تاما أن أذربيجان لا ترغب فى قبول حل وسط من أجل تسوية المسألة، بل تريد استسلام قره باغ التى تسكنها أغلبية من العرقية الأرمينية.