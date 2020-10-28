مصدر رئاسى فرنسى: نميز تماما بين المتطرفين وعموم المسلمين

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وأضاف المصدر الفرنسى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن مسجد باريس الكبير شيد قبل مئة عام احتراما للجنود المسلمين.
وكان شاب من أصل شيشانى يبلغ من العمر 18 عاما قد ذبح المعلم الفرنسى صمويل باتى، يوم 16 أكتوبر الجارى، أمام مدرسته الواقعة فى ضاحية بباريس، بينما قتلت الشرطة المهاجم بالرصاص.
ويقول المحققون إن القاتل كان يسعى للانتقام بعد استخدام الضحية رسوما كاريكاتيرية للنبى محمد فى حصة دراسية عن حرية التعبير.
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