السعودية تسجل 416 إصابة جديدة و19 وفاة بـ كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال اليوم الماضي.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 346047 حالة.

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 433 حالة شفاء جديدة، ليصبح بذلك إجمالي عدد حالات التي تعافت من الفيروس 332550 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5348 وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8148 والحالات الحرجة 769 حالة.