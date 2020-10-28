إسرائيلي يدهس مواطنا فلسطينيا جنوب الخليل ويلوذ بالفرار

تعرض المواطن الفلسطيني جبريل أحمد العمور، من قرية رفاعية جنوب الخليل، للدهس من قبل سيارة يقودها أحد المستوطنين، والذي لاذ بالفرار وفق وكالة "معا" الفلسطينية.

وأفاد فؤاد العمور، منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، بأن المستوطن لاذ بالفرار بعد دهسه للمواطن العمور، وقد حضرت إلى المكان قوة من جيش الاحتلال وسيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر وإسعاف تابعة لنجمة داود الحمراء الإسرائيلية، حيث نقلته إلى أحد المشافي في بئر السبع.

وأضاف العمور، أن العمور أصيب برضوض وكسور في أنحاء مختلفة من جسده ووضعه الصحي متوسط.