الوضع أصبح خطيرا.. تونس تواجه زيادة في إصابات كورونا وامتلاء المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة نصاف بن علية، أن الوضع "خطير جدا" مع تسجيل 2125 إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ووصل إجمالي حصيلة وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 1150، فيما بلعت الإصابات نحو 55 ألف حالة، وسط توقعات بتشديد القيود لوقف التفشي السريع للوباء.

وكشفت مصادر طبية لرويترز أن أقسام العناية المركزة بأغلب المستشفيات العامة في البلاد بلغت طاقتها القصوى مما يعزز المخاوف من عدم قدرة الدولة على التعامل مع الوباء.

وقال مدير عام الصحة فيصل بن صالح في مؤتمر صحفي إنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الوفيات في الأشهر المقبلة.

وأضاف أنه سيتم خلال ساعات إعلان تشديد القيود لوقف تفشي الفيروس، لكنه شدد على أنه لن يكون هناك حجر صحي نظرا لكلفته الباهظة.

وفرضت السلطات هذا الشهر حظر تجول أثناء الليل في العاصمة وعدة مناطق أخرى من البلاد سعيا لإبطاء الموجة الثانية من الفيروس.