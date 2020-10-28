أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي محمد حسن زيد في استشهاد والده

رئيس المؤتمر يعزي محمد حسن زيد في استشهاد والدهبعث الشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في استشهاد الاستاذ حسن زيد - وزير الشباب والرياضة والامين العام لحزب الحق ، الذي اغتالته يوم أمس يد الغدر والخيانة والعمالة والارتزاق ضمن مخطط ارهابي جبان يستهدف أبناء الوطن المخلصين والشرفاء.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجله محمد حسن زيد وكافة أسرته ، أشاد رئيس المؤتمر إلى أن استشهاد الاستاذ حسن زيد مثل خسارة كبيرة للوطن كونه كان أحد أبرز القيادات السياسية المدافعة عن الوطن والحريصة كل الحرص على الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية بين المكونات المناهضة للعدوان.

وأشار رئيس المؤتمر إلى العديد من مواقف الشهيد الشجاعة والوطنية، وإسهاماته الفاعلة في كافة المجالات وعلى مختلف الاصعدة ، بالاضافة مواصلته النضال من أجل الوطن في كل المراحل والمنعطفات التي مرت بها اليمن.

وعبر رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها باسمه ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله و إنا إليه راجعون"

