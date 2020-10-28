أبرمت إسرائيل صفقة عسكرية جديدة مع جيش هولندا تضمن بيع منظومة SMASH الإسرائيلية التابعة لشركة Smart Cop بتل أبيب.
وأنهى الجيش الهولندي مؤخرًا اختبارًا بالذخيرة الحية ضد الطائرات بدون طيار لمسافة 150 مترًا باستخدام نظام SMASH الإسرائيلي لإصابة الهدف بالرصاص.
وشارك جنود من جميع قوات الجيش الهولندي، بما في ذلك القوات الجوية والخاصة ومشاة البحرية، في تلك التجربة.
وتعرف معظم الجنود على النظام لأول مرة واستخدموا بندقية هجومية من طراز كولت 5.56 ملم لإسقاط طائرات بدون طيار من مختلف الأنواع حتى مسافة 150 مترًا، وأثبت النظام فعاليته.
ونظام SMASH الإسرائيلي يضمن أن كل رصاصة ستصيب هدفها ويسمح النظام بإبطال أي هدف أرضي أو جوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صفقة عسكرية جديدة بين إسرائيل والجيش الهولندي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.