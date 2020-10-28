صفقة عسكرية جديدة بين إسرائيل والجيش الهولندي

أبرمت إسرائيل صفقة عسكرية جديدة مع جيش هولندا تضمن بيع منظومة SMASH الإسرائيلية التابعة لشركة Smart Cop بتل أبيب.

وأنهى الجيش الهولندي مؤخرًا اختبارًا بالذخيرة الحية ضد الطائرات بدون طيار لمسافة 150 مترًا باستخدام نظام SMASH الإسرائيلي لإصابة الهدف بالرصاص.

وشارك جنود من جميع قوات الجيش الهولندي، بما في ذلك القوات الجوية والخاصة ومشاة البحرية، في تلك التجربة.

وتعرف معظم الجنود على النظام لأول مرة واستخدموا بندقية هجومية من طراز كولت 5.56 ملم لإسقاط طائرات بدون طيار من مختلف الأنواع حتى مسافة 150 مترًا، وأثبت النظام فعاليته.

ونظام SMASH الإسرائيلي يضمن أن كل رصاصة ستصيب هدفها ويسمح النظام بإبطال أي هدف أرضي أو جوي.