حصيلة مرعبة.. 500 ألف إصابة جديدة بـ كورونا حول العالم خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية تسجيل أكثر من نصف مليون إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال آخر 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة غير مسبوقة للإصابات اليومية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن الأسبوع الماضي شهد تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مستوى العالم في أعلى معدل لانتقال العدوى منذ بداية تفشي الوباء.

وقالت المنظمة إنه تم تسجيل أكثر من مليوني إصابة بكورونا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي، وسط تزايد عدد الدول التي تصارع الموجة الثانية من الوباء.

وذكرت أنه اعتبارا من 25 أكتوبر، تم الإبلاغ عن أكثر من 42 مليون إصابة و 1.1 مليون حالة وفاة، مع أكثر من 2.8 مليون إصابة جديدة وحوالي 40 ألف حالة وفاة جديدة خلال الأسبوع الماضي".

وسجلت إفريقيا 32000 حالة إصابة جديدة و800 وفاة خلال الأسبوع الماضي، وتزايد الحالات في أوروبا، ورصدت أكبر نسبة من الإصابات الجديدة للأسبوع الثاني على التوالي، بتسجيل أكثر من 1.3 مليون إصابة جديدة خلال الـ 7 أيام الماضية.

وشهدت أوروبا زيادة في عدد الوفيات جراء كورونا، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 35 % أكثر من الأسبوع الماضي ومثلت ما يقرب من ثلث جميع الوفيات الجديدة على مستوى العالم فيما سجلت الأمريكتان 880 ألف إصابة جديدة (31٪ من الإجمالي العالمي) و17 ألف وفاة جديدة خلال الأسبوع الماضي.