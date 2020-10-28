بعد تهديدهم.. استجواب رؤساء تويتر وفيسبوك وجوجل بـ الشيوخ الأمريكي

تستعد لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، لاستجواب رؤساء شركات فيسبوك وجوجل وتويتر، وسط انتقادات حادة ضدهم واتهامهم بالتحيز المناهض للجمهوريين.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، استدعت لجنة التجارة رئيس تويتر جاك دورسى ورئيس فيس بوك مارك زوكربيرج والرئيس التنفيذى لجوجل سوندار بيشاى، لجلسة استماع تعقد اليوم الأربعاء عن بُعد.

ووافق التنفيذيون على الظهور عن بُعد بعد تهديدهم بأوامر استدعاء.

وتأتي جلسة الاستماع قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الأمريكية، أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تستعد لهجوم من المعلومات المضللة.

وفي الفترة الماضية، اتخذ كل من فيسبوك وتويتر إجراءات لتقييد نشر بعض المحتوى، مما أدى إلى اتهام الجمهوريين لهم بالتحيز والرقابة وحتى التدخل في الانتخابات.

وصعدت موجة الاحتجاج بعد تحرك فيسبوك وتويتر للحد من نشر قصة سياسية غير مؤكدة من قبل صحيفة "نيويورك بوست"، ذات الميول المحافظة، حول المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، وهو إجراء غير مسبوق ضد وسيلة إعلامية رئيسية في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أيضا أن تناقش اللجنة مقترحات لمراجعة الحماية القانونية القائمة منذ فترة طويلة للخطاب عبر الإنترنت، وهي حصانة يقول النقاد في كلا الحزبين، إنها تمكن الشركات من التنازل عن مسئوليتها في تعديل المحتوى بشكل محايد.