وزارة الدفاع الروسية تختبر بنجاح صاروخًا جديدًا لأنظمة الدفاع الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأربعاء/ أن القوات الجوية الفضائية الروسية أجرت تجربة ناجحة لصاروخ جديد لأنظمة الدفاع الجوية.

وذكرت الوزارة ،في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن قوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، التي توجد في موقع التجارب بمنطقة ساري شاغان في كازاخستان، أجرت بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ جديد من منظومة الدفاع الصاروخي الروسي.

من جهته، قال اللواء سيرجي جرابتشوك، قائد وحدة أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، إن الصاروخ أنجز المهمة بعد أن أصاب الهدف المفترض بالدقة المحددة.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، في وقت سابق خلال منتدى "آرميا – 2020" أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" تظل من بين أفضل منظومات صواريخ الدفاع الجوي في العالم.