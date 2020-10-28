مشروبات القهوة ومشتقاتها حضري ألذ كابتشينو ومليك شيك في منزلك

يحب العديد من الناس تناول مشروبات القهوة المشتقة منها بجميع أنواعها مثل الميلك شيك والكابتشينو كما يذهب الناس إلى أشهر الكافيهات وأعلاها سعراً لتناول تلك المشروبات الباردة والساخنة التي تتميز بطعمها اللذيذ وأشكالها المختلفة، تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين تلك المشروبات بكل سهولة في مطبخك وبأقل المقادير.

مشروبات القهوة طريقة تحضير الكابتشينو:

كل ما تحتاجينه هو:

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

كوب من البن السائل الدافئ.

خطوات تحضير المشروب:

أحضري الخلاط الكهربائي الخاص بك وضعي به كلاً من السكر الأبيض والماء الدافئ والقهوة سريعة الذوبان. اخلطي المكونات معاً على سرعة عالية حتى تتشكل الرغوة. قسمي الخليط على أكواب التقديم واحرصي على أن يمتلئ كل وب حتى الربع. قومي بإضافة اللبن الدافئ حتى تملأي الكوب بأكمله. يقدم المشروب دافئ مع الرفوة في الأعلى أو بدونها.

ميلك شيك بالموز والشيكولاتة ألذ مشروبات القهوة:

ستحتاجين إلى:

كوب واحد كبير من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان

ثمرتان من الموز كبيرتان في الحجم.

أربع ملاعق كبيرة من الشيكولاتة الخام أو النوتيلا.

أربع ملاعق كبيرة من آيس كريم الشيكولاتة.

ملعقتان كبيرتان من القشطة ويفضل أن تكون بنكهة الموز.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

قطع من الشيكولاتة المبشورة للتزيين حسب الرغبة.

خطوات تحضير الميلك شيك: