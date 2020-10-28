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يحب العديد من الناس تناول مشروبات القهوة المشتقة منها بجميع أنواعها مثل الميلك شيك والكابتشينو كما يذهب الناس إلى أشهر الكافيهات وأعلاها سعراً لتناول تلك المشروبات الباردة والساخنة التي تتميز بطعمها اللذيذ وأشكالها المختلفة، تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين تلك المشروبات بكل سهولة في مطبخك وبأقل المقادير.مشروبات القهوة طريقة تحضير الكابتشينو:
كل ما تحتاجينه هو:
- ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.
- كوب من البن السائل الدافئ.
خطوات تحضير المشروب:
- أحضري الخلاط الكهربائي الخاص بك وضعي به كلاً من السكر الأبيض والماء الدافئ والقهوة سريعة الذوبان.
- اخلطي المكونات معاً على سرعة عالية حتى تتشكل الرغوة.
- قسمي الخليط على أكواب التقديم واحرصي على أن يمتلئ كل وب حتى الربع.
- قومي بإضافة اللبن الدافئ حتى تملأي الكوب بأكمله.
- يقدم المشروب دافئ مع الرفوة في الأعلى أو بدونها.
ستحتاجين إلى:
- كوب واحد كبير من اللبن السائل.
- ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان
- ثمرتان من الموز كبيرتان في الحجم.
- أربع ملاعق كبيرة من الشيكولاتة الخام أو النوتيلا.
- أربع ملاعق كبيرة من آيس كريم الشيكولاتة.
- ملعقتان كبيرتان من القشطة ويفضل أن تكون بنكهة الموز.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.
- قطع من الشيكولاتة المبشورة للتزيين حسب الرغبة.
خطوات تحضير الميلك شيك:
- قومي بغزل الموزتان وقشريهما ثم قطعيهما إلى حلقات متوسطة السمك.
- ضعي شرائح الموز في الخلاط الكهربائي ثم أضيفي عصير الليمون واخلطي المكونات جيداً.
- أحضري وعاء مناسب الحجم واخلطي به القشطة مع اللبن السائل جيداً ثم أضيفي هذا الخليط إلى الموز في الخلاط.
- قومي بإذابة الشيكولاتة الخام أو النوتيلا في حمام مائي على النار أو في الميكروييف ثم أضيفيها إلى المكونات بالخلاط.
- اخلطي المكونات جيداً ثم أضيفي الآيس كريم والقهوة واخلطي حتى تمتزج المكونات تماماً.
- اسكبي مشروب الميلك شيك في كئوس أو أكواب التقديم فهذة الكمية تكفي لشخصين.
- قومي ببشر الشيكولاتة وإضافتها على الوجه ثم قدميه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشروبات القهوة ومشتقاتها حضري ألذ كابتشينو ومليك شيك في منزلك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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