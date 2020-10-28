أخبار اليمن : النفط يعاود التراجع في التعاملات الاسيوية

النفط يعاود التراجع في التعاملات الاسيوية
تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لتفقد معظم المكاسب التي حققتها في اليوم السابق، إذ عززت زيادة مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف بشأن تخمة المعروض وضعف الطلب على الوقود.
ونزل خام برنت دولارا إلى 40.20 دولارا للبرميل بعدما صعد بنحو اثنين بالمائة أمس.
وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولار إلى 38.56 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعها 2.6 بالمائة أمس الثلاثاء.
وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 4.6 مليون برميل لتصل إلى نحو 495.2 مليون برميل وهو ما يفوق بكثير توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادتها 1.2 مليون برميل.
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