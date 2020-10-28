أخبار اليمن : 500 ألف إصابة بفيروس كورونا عالميا خلال يوم واحد

500 ألف إصابة بفيروس كورونا عالميا خلال يوم واحدذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن دول العالم سجلت نصف مليون إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1,160,768 شخصا على الأقل في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في أواخر ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة “فرانس برس” مساء الثلاثاء.

وسُجلت أكثر من 43,516,870 إصابة مثبتة بينما تعافى 29,437,300 شخص على الأقل.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت بوقت سابق عن تسجيل أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي ، في أعلى معدل لانتقال العدوى منذ بداية تفشي الوباء.

أكدت المنظمة بأن الأسبوع الماضي شهد أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، و46% من الحالات ونحو ثلث الوفيات تتركز في المنطقة الأوروبية، مما يضع أوروبا في بؤرة الجائحة.

وأشارت إلى أن بلدانا عديدة تشهد "ارتفاعا مقلقا" في حالات الإصابة بمرض كـوفيد-19 ودخول المستشفيات، لاسيّما فى أوروبا وأمريكا الشمالية.*وكالات

