الإمارات تطلق أول برنامج لتأهيل الشباب العربي في التكنولوجيا

أعلن "مركز الشباب العربي"، الذي يترأسه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، إطلاق مبادرة جديدة لتأهيل قيادات عربية شابة في قطاع التكتولوجيا.

وأفاد المركز بإطلاق "برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي"، الأول من نوعه في المنطقة العربية بالشراكة مع كبرى مؤسسات ومنصات التكنولوجيا العالمية، لتمكين الشباب العربي في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والتحصيل المعرفي والاقتصاد الرقمي، وإتاحة الفرصة له للمساهمة في قيادة خطط التنمية فيها.

ويوفر البرنامج تجربة نوعية لإعداد جيل جديد من القيادات العربية الشابة في قطاعات التكنولوجيا الهامة لاقتصادات المعرفة والابتكار في الوطن العربي، وذلك بجمعه بين الثقافة التكنولوجية والممارسة العملية التي تمكّن الشباب العربي من سد فجوة المهارات الرقمية، والتواصل مع أبرز المؤثرين فيه على مستوى العالم والتعلم من تجاربهم وخبراتهم، وفتح آفاق جديدة للعمل والإبداع، وتسليط الضوء على المبدعين الشباب في هذا المجال الحيوي.

وستستقطب المبادرة المواهب العربية الشابة في مجالات التقنية والرقمنة والابتكار الإلكتروني، حيث تستهدف الدفعة الأولى تدريب 100 شاب وشابة من العالم العربي.

وستدوم مدة البرنامج ثلاثة أشهر من التعليم والتدريب الرقمي المكثّف عن بعد.

وقد عمل الفريق القائم على البرنامج في مركز الشباب العربي على عقد شراكات مع مؤسسات تكنولوجية عالمية مثل أكسنتشر كشريك للمعرفة، وشركات شنايدر، وغوغل، وسيسكو، وكانون، وأي بي إم، ومايكروسوفت، وأكاديمية أوراكل، وجبريل نتورك، وجي 42، وإريكسون، ومدينة دبي للإنترنت، وهواوي، ولنكد إن، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص التي يستهدف البرنامج الشراكة مع مبادراتها الاجتماعية لتمكين الشباب في هذا المجال.

وبحسب تقديرات أكستنتشر، فإن باستطاعة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته إضافة مئات مليارات الدولارات إلى دخل عدد من الدول العربية بحلول عام 2035.

فيما أشارت إحصاءات لشركتي "مايكروسوفت" و"آي سي دي" إلى أن تقنيات الحوسبة السحابة قادرة على توفير 515 ألف وظيفة في العالم العربي على مدى خمسة أعوام بين 2017 و2022.

ويمكن للشباب العربي الموهوب والمهتم بتخصصات التكنولوجيا وبفرصة الانضمام إلى برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي تقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني لمركز الشباب العربي.