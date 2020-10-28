البرلمان اللبناني يحسم مسألة التطبيع مع إسرائيل

وقال بري خلال استقباله وفدًا طلابيًا من جامعة القديس يوسف، إنه "ليس واردًا لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات ترسيم الحدود إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي"، وفقًا لشبكة "إل.بي.سي" اللبنانية.
وجدد الرئيس بري التأكيد على ان المفاوضات التي يجريها لبنان في الناقورة هي حصر من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار على ثرواته كاملة دون زيادة او نقصان.
وأكد بري أن لبنان لا يمكن ان يستمر إذا ما أمعن السياسيون في مقارباتهم لمختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية، لافتا إلى أنه "آن الاوان أن يكون اللبناني منتميًا لوطنه قبل أن يكون منتميًا لمذهبه، نعم الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة".
وأبدى رئيس البرلمان اللبناني خشيته من الوصول الى مرحلة قد يتم فيها الترحم على سايكس بيكو قياسًا مع ما يخطط للمنطقة من سيناريوهات تقسيمية.
وفي موضوع الاصلاح، أشار بري إلى أن الإصلاح وإنقاذ مالية لبنان مدخله الالزامي معالجة ملف الكهرباء الذي كبد الخزينة أكثر من 62 بالمئة من نسبة العجز.
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