لـ اليوم الخامس على التوالي.. الليرة تسجل أسوأ هبوط لها على الإطلاق

واصلت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، تعميق خسائرها أمام الدولار لليوم الخامس، وتتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري خلال العام الجاري.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد تراجعت العملة بنسبة 8ر0% إلى 2560ر8 ليرة لكل دولار، لتفقد بذلك 28% من قيمتها خلال العام الجاري.

وأبقى البنك المركزي التركي الخميس الماضي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفًا بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفعه للسيطرة على التضخم، ودعم الليرة.

ويرى المتعاملون أن الجهود الرسمية ليست كافية لدعم العملة؛ وجاء هذا التراجع بعد خسائر أمس الثلاثاء، أدنى هبوط لها على الإطلاق أمام الدولارالذي تجاوز 8.19 ليرات، والاثنين شهدت الليرة أيضا تراجعا قياسيا جديدا إلى مستوى 8 ليرات أمام الدولار، بعد تصريحات حماسية من أردوغان، أبدى فيها عدم اهتمامه بالتهديدات الأمريكية.

كان أردوغان قال في كلمة ألقاها يوم الأحد "مهما كانت عقوباتكم فلا تترددوا في تطبيقها.. إنهم يطالبوننا بإعادة صواريخ إس 400. نحن لسنا دولة قبلية، بل نحن تركيا".

وذلك بعدما هددت أصوات في الولايات المتحدة برد انتقامي اقتصادي وسياسي محتمل ضد تركيا لتسلمها من روسيا صواريخ الدفاع الجوي الذي لا يتلائم مع منظومة الدفاع الأطلسية القائمة في تركيا العضو في حلف الناتو، بحسب صحيفة زمان التركية المعارضة