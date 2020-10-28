أذربيجان: مقتل 20 مدنيًا وإصابة العشرات جراء قصف أرمني لمدينة بردعة

أعلنت سلطات أذربيجان مقتل 20 مدنيًا على الأقل وإصابة العشرات جراء قصف القوات الأرمنية لمدينة بردعة.

وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - : "إن حصيلة ضحايا القصف بلغت 20 قتيلًا و60 جريحًا" ، متهمًا الجانب الأرمني باستهداف وسط المدينة الواقعة خارج منطقة نزاع قره باغ بشكل ممنهج بقذائف عنقودية محرمة دوليًا.

من جهتها.. ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القصف نفذ بصواريخ "سميرتش".

وفي المقابل، رفضت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان - على صفحتها في "فيسبوك" - الاتهامات الموجهة إلى حكومة يريفان بهذا الشأن، واصفة البيان الأذربيجاني بأنه باطل وكاذب.