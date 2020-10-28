غير مسبوقة.. الملكية الأردنية تخسر أكثر من 100 مليون دينار بسبب كورونا

كشف مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، أن خسائر الملكية بلغت 107.2 مليون دينار في تسعة أشهر، وأن الملكية الأردنية ما زالت تواجه تحديات كبيرة العام الحالي بسبب تأثير الكورونا .

وأوضحت الملكية الأردنية في بيان لها أن التأثير السلبي الكبير الذي لحق بالشركة خلال العام 2020 في ضوء جائحة فيروس كورونا العالمية وما نتج عنها من قرارات تستهدف حماية المجتمع الأردني من الناحية الصحية وتمثلت بإغلاق مطار الملكة علياء الدولي منذ منتصف شهر آذار الماضي ووقف كافة رحلات الملكية الأردنية لنقل المسافرين حيث بلغ معدل انخفاض أعداد المسافرين 74% خلال العام 2020.

ويشار إلى أن الخطوط الملكية الأردنية قد نقلت 665 ألف مسافر مقارنة ب 2.6 مليون مسافر لنفس الفترة من العام الماضي ، مشددة على ضرورة الدعم الحكومي لمواجهة الأزمة المالية الخانقة والغير مسبوقة التي تمر بها والاستمرار في أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي الرئيسي والهام كناقل وطني للمملكة الأردنية الهاشمية.

يذكر أن الملكية الأردنية تخدم في الوقت الحالي وجهات محدودة ومقتصرة ويعود ذلك لعزوف المسافرين عن السفر والقيود الحكومية التي تفرضها الدول على حركة السفر العالمية والتي من شأنها تأخير عمليات تعافي قطاع الطيران.